2019/06/26 | 03:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولد الشيخ الغزواني..ميراث ثقيل بانتظار الرئيس المنتخب يحين في الأول من شهر أغسطس المقبل موعد حفل تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني، خلفا للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، لمدة 5 سنوات، حيث تنتظره ملفات مهمة وحزمة وعود تعهد بتنفيذها إبان حملته الانتخابية.ولد الشيح الغزواني الذي خاض السباق الرئاسي مع 5 منافسين، كسب ثقة الناخبين من خلال برنامجه الانتخابي الذي لاقى إعجابا كبيرا من قبل مؤيديه، واستطاع من خلاله الوصول إلى سدة الحكم في موريتانيا.وتعهد ولد الشيخ الغزواني بتسيير شفاف وعقلاني للثروات الطبيعية، وبالخصوص الغاز الطبيعي، الذي تشير المؤشرات أن استخراجه سيبدأ في عام 2021 بكميات كبيرة في البلاد.وصرح ولد الشيخ الغزواني الذي فاز في الانتخابات الرئاسية مؤخرا، خلال الحملة الانتخابية، أن الدافع الأساسي وراء ترشحه هو "التعطش إلى خدمة الوطن"، وقال إنه أقدم على الترشح "ليس حبا للمال أو الرئاسة، بل رغبة منه في إصلاح موريتانيا".ويعتبر الإعلامي الموريتاني سيدي المختار سيدي أن الأولوية بالنسبة للرئيس الجديد يجب أن تكون تهدئة الأوضاع السياسية، وإجراء حوار مجتمعي، والشروع في اتخاذ خطوات إصلاحية في ملفي التعليم والاقتصاد.ويتوقع سيدي في تصريحات أن يشكل الرئيس الجديد حكومة من أطياف سياسية متعددة، تعتمد على الكفاءات من أجل القيام بهذه الإصلاحات.

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