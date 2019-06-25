2019/06/26 | 03:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوشنر: واشنطن لن تتخلى عن الفلسطينيين أكد مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر،أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ملتزم بتحقيق مستقبل أفضل للفلسطينيين، مشيرا إلى أن أهم أهداف الورشة الاقتصادية التي انطلقت أعمالها في البحرين، هي تحقيق الازدهار للشعب الفلسطيني.وشدد المسؤول الأميركي على أن الازدهار لن يتحقق للشعب الفلسطيني دون حل سياسي عادل للصراع، مبينا أن القضايا السياسية لن تكون محل بحث في مؤتمر المنامة.وأشار كوشنر في افتتاح الورشة إلى أن الخطة الأميركية تشمل استثمارات في الأردن ولبنان ومصر، مضيفا أن الجزء الاقتصادي شرط مسبق ضروري لتحقيق السلام.وأردف: "هذه الورشة لها مخرجات اذا طبقت بشكل جيد فانها ستؤدي الى مستقبل كريم ومزدهر وملئ بالفرص.يمكننا تحقيق اشياء كثيرة اذا قمنا بتحسين حياة المواطنين.الجزء الاقتصادي شرط اساسي مسبق لتحقيق السلام في المنطقة.نسعى من خلال الخطة المطروحة إلى خلق فرص العمل وجلب الاسثمارات."وتدعو الخطة الجديدة التي تتبناها الولايات المتحدة إلى إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة، وبناء ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

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