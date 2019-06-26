الشيخ جمال الضاري يشارك بالتجمع الجماهيري النخبوي لشيوخ ووجهاء بغداد وحزامها

2019/06/26 | 03:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ جمال الضاري يشارك بالتجمع الجماهيري النخبوي لشيوخ ووجهاء بغداد وحزامهاشارك الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري بالتجمع الجماهيري النخبوي لشيوخ ووجهاء بغداد وحزامها، حيث تم التباحث بتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، واشاد الشيخ جمال الضاري بجهود العشائر العراقية الداعمة للمصالحة المجتمعية الحقيقة، مؤكدا ضرورة العمل لإيجاد صيغة قانونية لتشكيل مجلس أعيان العراق، وتبني خيار المعارضة السياسية لإصلاح الخلل بمؤسسات الدولة وتقويم الاداء الحكومي بالطرق الديمقراطية، ودعا الأمين العام للمشروع الوطني العراقي مجلس النواب والحكومة العراقية لتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي لما فيه من مصلحة كبيرة تُسهم في بناء وتطوير الدولة العراقية.المشروع الوطني العراقيالشيخ جمال الضاري‏

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