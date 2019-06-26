ترامب يحذر إيران من ردّ ساحق في حال أي هجوم

2019/06/26 | 03:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يحذر إيران من ردّ ساحق في حال أي هجومواشنطن - حذر الرئيس دونالد ترامب إيران، من أن أي هجوم على المصالح الأميركية سيؤدي إلى رد “ساحق” قد تكون نتيجته “إزالتها” من الوجود.يأتي هذا فيما تستمر إيران بالمكابرة والردّ بتعال على دعوات أميركية للحوار كونها علامة ضعف وليست عروضا جدية، معتبرة أن إدارة ترامب تكذب.وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة على تويتر شدد فيها على أن “أي هجوم من جانب إيران على أي شيء أميركي سيقابل بقوة كبيرة ساحقة.في بعض النواحي، يعني الرد الساحق الإزالة” من الوجود.وفرضت واشنطن، عقوبات على المرشد الأعلى علي خامنئي وكبار القادة في الحرس الثوري، وأشارت إلى أنها ستدرج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على قائمتها السوداء في وقت لاحق هذا الأسبوع.وأضاف ترامب أن “قادة إيران يفهمون فقط القوة، والولايات المتحدة أقوى قوة عسكرية في العالم إلى حدّ بعيد”.كما وصف تصريحات المسؤولين الإيرانيين بأنها “تنم عن جهل ومهينة للغاية”.وقال ترامب إن “القيادة الإيرانية لا تفهم معنى كلمات لطيف أو تعاطف”، وإن “الشعب الإيراني الرائع يعاني ودون أي سبب على الإطلاق.قيادته تنفق كل أموالها على الإرهاب، والقليل على أي شيء آخر”.وبدت هذه التغريدات رد فعل مباشر على تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي أبدى سخرية من التهديدات الأميركية، ومن فاعلية العقوبات على كبار المسؤولين في طهران.واعتبر روحاني، أن العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة بحق كبار المسؤولين تكشف بأن واشنطن “تكذب” بشأن عرض إجراء مفاوضات مع الجمهورية الإسلامية.وقال روحاني خلال اجتماع مع الوزراء تم بثه على الهواء مباشرة “في ذات الوقت الذي تدعون فيه إلى التفاوض، تسعون لفرض عقوبات على وزير الخارجية.من الواضح أنكم تكذبون”.وجاءت تصريحاته بعدما قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إن ترامب “ترك الباب مفتوحا لإجراء مفاوضات حقيقية”، مضيفا “في المقابل، كان صمت إيران المطبق”.وشكك روحاني كذلك في المنطق خلف إدراج خامنئي على قائمة العقوبات مشيرا إلى أن القرار يعكس مدى “الإرباك” الذي تعاني منه واشنطن.وقال إن “ممتلكات الزعيم (خامنئي) هي حسينية ومنزل بسيط.قادتنا ليسوا كقادة دول أخرى لديهم المليارات في حساب خارج البلاد يمكنكم فرض عقوبات عليها أو مصادرتها أو حجبها”.وأضاف “فرض عقوبات على ماذا؟ منعه من السفر إلى أميركا؟ هذا لطيف”.

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