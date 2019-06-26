الفرفار العياشي - حول سلوك المقاطعة : حليب ابيض و مال اسود .

2019/06/26 | 03:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي البياض و السواد حدين لعلاقة انتاج التفاوتات ؟؟؟ الدرس الديالكتيكي يعتبر ان التناقض اساس كل تقدم و ان التاريخ البشري هو نتيجة له وفق المنظور الماركسي , ما يعني ان بياض الحليب و سواد المال شرطان لاستمرارية الانتاج الثروة و المعاناة معا ؟ حين قرر المغاربة و او بعض منهم – المداويخ بتعبير وزير المالية – و الذي يتحدث لغة جافة مثل ارقامه و حسابته التي لا تقيم وزنا لاحاسيس الفقراء و البسطاء......

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