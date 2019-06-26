هل هو صدفة؟بيوم تكريم قاتل أبناء الفلوجة أعضاء بالكونغرس يطالبون بسحب أوسمة الجنود قتلة الهنود الحمر قبل 150 عاما ترجمة خولة الموسوي

2019/06/26 | 05:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في يوم تم فيه منح وسام الشرف الأول للمارينز قاتل ابناء الفلوجة 4بل 15 عاما من قبل ترامب بالبيت الابيض أعلن نواب وأعضاء من الكونغرس عن خطتهم لانتزاع الذين تم منحهم لما أصبح يعرف باسم مذبحة الركبة الجريحة.قدم قانون إزالة اللطخة يوم الثلاثاء من قبل الولايات المتحدة.النواب ديني هيك (مد واشنطن) ، ديب...

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