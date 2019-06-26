عالية نصيف تقاضي الأسدي لإعتقاله زوج إبنتها….!

2019/06/26 | 05:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق افاد مصدر أمني بإعتقال المدعو محمد جعفر نصيف من قبل قوة استخباراتية يرأسها مكتب مفتش الداخلية جمال الاسدي .واضاف المصدر بالاطلاع على حثيثات القضية بأن المعتقل المذكور متهم بـالسمسرة والابتزاز في وزارات الداخلية والنفط والمصارف بالاضافة أن المتهم حصل على تفرغ من إحدى الجهتين الوظيفيتين اللتين يحمل صفتيهما للعمل سكرتيرا لعضو […]

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