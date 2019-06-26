بالصور.. مداهمة مضافتين لداعش في احد بساتين قضاء المقدادية

2019/06/26 | 05:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى: يس عراق داهم أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية بالتعاون مع قيادة عمليات ديالى مضافتين لإرهابي داعش في إحدى بساتين قضاء المقدادية – ناحية أبي صيدا، والتي كانت تستخدم كملاذ أمن لهم ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم الإجرامية صممت بطريقة الغش والتمويه بحيث يصعب كشفها من قبل الطيران والاستطلاع الجوي وبعد البحث ضبطت القوة داخل المضافتين حزام ناسف […]

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