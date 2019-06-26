بالصورة..ضبط شحنة أدوية مهربة من الأردن الى العراق

2019/06/26 | 05:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق صدقت محكمة تحقيق الكرخ على اعترافات ثلاثة متهمين قاموا بتهريب شحنة أدوية من الأردن الى العراق فيما تم ضبط شحنة الادوية المهربة .واوضح بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن “شحنة الأدوية التي تم ضبطها عبارة عن 4 عجلات حمل كبيرة (تريلة) كانت محملة بالأدوية جرى تهريبها من الأردن الى العراق بعد […]

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