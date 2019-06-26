نادال ينتقد معيار اختيار المصنفين في بطولة ويمبلدون

2019/06/26 | 06:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادال ينتقد معيار اختيار المصنفين في بطولة ويمبلدونمدريد – وجه الإسباني رافائيل نادال المصنف ثانيا عالميا نقده إلى معيار اختيار المصنفين الأوائل في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، الذي يأخذ بعين الاعتبار النتائج المحققة على الملاعب العشبية دون “احترام نظام” التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، ما يضعه في المركز الثالث خلف الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر.وصرح نادال “الشيء الوحيد في هذه المسألة، الذي لا يبدو جيدا بالنسبة لي، هو أن بطولة ويمبلدون هي الوحيدة التي تفعل ذلك”.وتابع “الأمر لا يتعلق بحالتي فقط.لقد حصل عدة مرات أن بعض اللاعبين، وبفضل مزاياهم الخاصة، لأنهم لعبوا بشكل جيد طوال العام على مختلف أنواع أرضيات الملاعب، أن حصلوا على ترتيب (في التصنيف العالمي).ولكن هناك (في ويمبلدون)، لا نحترم التصنيف ونفرض عليهم قرعة أكثر تعقيدا”.وبينما تعتمد فعاليات بطولات الغراند سلام الأخرى على ترتيب التصنيف العالمي للاعبين المحترفين من أجل اختيار تصنيف اللاعبين الأوائل، والذين يحصلون على أفضلية خلال القرعة، تعتمد منافسات بطولة ويمبلدون التي تنطلق في الأول من شهر يوليو المقبل بلندن، على ترتيب خاص بها يأخذ بعين الاعتبار التصنيف العالمي للاعبين، ولكن أيضا النتائج على الملاعب العشبية.نتيجة لذلك، سيتم تصنيف فيدرر الثالث عالميا والفائز الأحد بدورة هاله الألمانية التي تقام على الملاعب العشبية، في المركز الثاني في ويمبلدون خلف المصنف أول عالميا ديوكوفيتش، ما يعيد نادال إلى المركز الثالث، ويحتم عليه قرعة أقل مؤاتية له.وختم نادال قائلا “لكن على أي حال، سواء كنت الرقم 2 أو الرقم 3، يتوجب علي أن ألعب في أعلى مستوى لي للتطلع إلى ما أطمح إليه”.ويأمل “الماتادور” الإسباني في أن يحرز لقبه الثالث في ويمبلدون بعد عامي 2008 و2010، بعدما كان فاز مؤخرا بلقب بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية بطولات الغراند سلام، للمرة الـ12 في مسيرته الاحترافية.

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