هنيدي لايف عرض كوميدي عربي على مسارح 20 دولة

2019/06/26 | 06:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنيدي لايف عرض كوميدي عربي على مسارح 20 دولةدبي- يستعدّ الممثل المصري محمد هنيدي للمرّة الأولى، في تاريخه الفنّي، للوقوف على أعرق المسارح العالمية في جولة فنية للكوميديا الحيّة “الستاند أب كوميدي”، حيث سيجوب 20 دولة حول العالم على مدار عام كامل، في عرض تحت عنوان “هنيدي لايف”.وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أقيم في برج خليفة بدبي، وشهد المؤتمر الإعلان عن تفاصيل الجولة الفنيّة، حيث تم الكشف عن الحدث الذي ينتظره الملايين من عشاق نجم الكوميديا المصري.وتنطلق الجولة العالمية من خشبة مسرح “بيكون ثياتر” بمدينة نيويورك الأميركية، في شهر سبتمبر المقبل، ليتواصل العرض في باقي الولايات الأميركية، وكندا وأستراليا وأوروبا وآسيا وينتقل إلى بلدان الشرق الأوسط، حيث يطل هنيدي على جمهوره من العاصمة السعودية الرياض في أواخر أكتوبر المقبل، ثم يلتقي عشاقه في دولة الإمارات العربية المتحدة في كلّ من دبي وأبوظبي، ودولة الكويت، ولبنان وعدد من الدول العربية.وأعرب هنيدي عن سعادته بخوض هذه التجربة التي وصفها بالأولى والمميزة، مؤكدا أن الوقوف ورؤية الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم أمران غاية في الأهمية لكل فنان، لافتا إلى حرصه على تقديم كلّ ما يسعد الجماهير ويرسم الابتسامة على الوجوه والتعريف بخصوصية الهوية والثقافة العربية.وتابع “فكرة الستاند أب كوميدي راودتني منذ سنوات، بحكم شغفي ومحبتي للمسرح، ولطالما كانت خشبة المسرح البداية لكلّ شيء في مسيرتي الفنية، فأنا عاشق للمسرح، قدمت الكثير من الأفلام والمسرحيات التي لاقت استحسان ومحبة الجماهير وهذه المرّة الأولى التي سأقف بها أمامهم لأقدم لهم هذا النوع من الفن الذي أعتبره متميزا وشبيها إلى حد كبير بالأعمال المسرحية التي كنت ولا زلت أقدمها، وبلا شكّ لدي الكثير من المواضيع التي سأطرحها برفقة كتّاب السيناريو المبدعين عمر طاهر وأحمد طاهر، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور”.وقال روبرت هارتمان، مؤسس ورئيس شركة “ليفيتي لايف” الفنية المختصة بإنتاج جولات عالمية لنجوم عالميين “قضيت 37 عاما في الوسط الفني الكوميدي، تعلمتُ خلالها أن هناك عاملا مشتركا في الكوميديا يتجاوز كافة الاختلافات والتحيزات الثقافية، وتسهم هذه الحقائق العالمية المشتركة للكوميديا بتمكيننا من مشاركة البسمة والمرح بدلا من التركيز على الاختلافات الثقافية بين مجتمعاتنا، وهذا ما دفعني للتعاون مع الممثل الكوميدي القدير محمد هنيدي في جولته العالمية وعرضه الأول في الولايات المتحدة الأميركية، بهدف تبادل هذه التجارب الإنسانية مع المجتمعات العالمية المختلفة، ورسم البسمة على الوجوه”.وأوضحت كندرا رافانياني، المتحدث الرسمي باسم شركة “إمبريزاريو لايف” الإمارات “حريصون في إمبريزاريو لايف على تقديم عروض استثنائية لجمهور المنطقة العربية والعالم، والتعاون مع فنان كبير مثل محمد هنيدي يشكل فرصة لتقديم محتوى إبداعي يلبي طموح محبي الكوميديا وفن ‘الستاند أب كوميدي’، وتجربة لاطلاعهم على الإبداع العربي في هذا المجال عن قرب”.وأشار فيصل المكري، الرئيس التنفيذي لشركة خيال السعودية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، راعية حقوق تسويق وتنظيم العرض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن العمل مع الفنان محمد هنيدي مكسب كبير للجماهير السعودية.وأضاف “نعيش في السعودية واقعا يشهد تناميا في تقديم الأعمال الفنية للجمهور مستندين بذلك إلى الرؤية الجديدة للمملكة، ونتطلع لأن يحظى هذا العرض بالنجاح والتميّز”.

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