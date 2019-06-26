الرئيس الإيراني يصف «الحظر الاميركي» ضد قائد الثورة بـ «الخطوة الحمقاء»

2019/06/26 | 06:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيندد الرئيس الايراني حسن روحاني، أمس الثلاثاء، بالحظر الاميركي الجديد ضد قائد الثورة الاسلامية ووصفه بالخطوة الحمقاء والسخيفة والمثيرة للسخرية.وقال روحاني، في كلمته أمام حشد من كوادر وزارة الصحة، إن أية حكومة لو كانت تمتلك أدنى مستوى من الحكمة والتعقل فإنها لاتصدر قرارا بحظر أعلى مسؤول في بلد ما والذي لايعد مسؤولا سياسيا فحسب بل دينيا واجتماعيا ومعنويا ايضا.واضاف: إن قائد الثورة ليس قائداً لايران وحدها بل هو قائد لجميع عشاق الثورة الاسلامية وانصارها واتباع اهل البيت (عليهم السلام) في العالم الاسلامي والعالم برمته.ووصف قائد الثورة بأنه لايعود على ايران وحدها بل العديد من الشعوب الاخرى كسوريا والعراق ولبنان وافغانستان وباكستان والكويت سواءً الشيعة أو غيرهم يشعرون بالمحبة والولاء له.ووصف خطوة الرئيس الاميركي بحظر قائد الثورة بالحمقاء والسفيهة وتثير السخرية. ونوه الى أن قائد الثورة لايمتلك أموالا في الخارج حتى يطالها الحظر وكل ما لديه هو منزل متواضع وحسينية، موضحاً أن قادة ايران ليسوا كقادة البلدان الاخرى حيث لا يمتلكون أرصدة في الخارج يمكن فرض الحظر عليها.ونوه الى اسقاط مضادات الحرس الثوري للطائرة المسيرة في جنوب ايران، لافتا الى أن كشف هذه الطائرة التي كانت تحلق على ارتفاع شاهق لم يكن سهلا، «في الدقائق الاولى من انتهاك اجواءنا وبعد توجيه الانذارات استهدفت بصواريخنا وراداراتنا وأقبل ايادي خبراء ومشغلي المنظومات الصاروخية في وزارة الدفاع والحرس والثوري». وشدد: إن ايران لاتشعر بالهلع من اميركا لكنها تعتمد الصبر الاستراتيجي وإن شعبنا يشعر بالبهجة والسرور بفضل نشر المنظومات والامكانات الدفاعية المتطورة في البلاد.

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