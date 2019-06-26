محافظ البصرة: مشاريع التربية المعلنة «123» مدرسة تتوزع في مختلف مناطق المدينة ضمن موازنة العام الحالي

2019/06/26 | 06:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيوجه محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني مدير قسم العقود الحكومية في ديوان المحافظة باطلاق مشاريع التربية للاعلان ضمن برنامج تنمية الأقاليم لعام 2019 ، مشيراً الى ان المشاريع تتوزع في مختلف مناطق المحافظة .وذكر « العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص انه على ضوء كتاب شعبة اعلان المشاريع التابع الى قسم العقود الحكومية في ديوان المحافظة تم التوجيه بإعلان مشاريع هدم واعادة بناء البعض من المدارس في البصرة ، لافتاً ان عدد المشاريع التي تم التوجيه باعلانها تصل بحدود (36) مدرسة في مركز المحافظة ضمن (123) مدرسة تم إعلانها في موازنة تنمية الأقاليم للعام الحالي والتي تتوزع في الاقضية والنواحي .وتابع « العيداني ان مشاريع المدارس من بينها هدم وبناء مدارس حلب للتعليم الأساس ومدرسة البقاع في ابو صخير ومدرسة الخالدين الابتدائية ومدرسة الكفاح ومدرسة المثنى والريف الزاهر ومدرسة ابي الخصيب الابتدائية ومدرسة الحمزة والنيل والتعاون وعبدالله بن رواحة والعصر والشعب والاستقلال وهدم واعادة بناء ثانوية في منطقة المطيحة في القطعة المرقمة 181/ 21 ومدرسة العلوان ومتوسطة الأصالة والفضيلة والأمجاد ومدارس ثانوية من بينها إعدادية الاتحاد والامام الحسن ع وإعدادية البتول للبنات والسالمية والشيماء والطلائع والميثاق والنوارس والهدف ومدارس اخرى تتوزع في مناطق المحافظة .واشار « محافظ البصرة ان موقف المشاريع المعلنة الى الان (232) مشروع تتوزع بين الصحة والتربية ، والتعليم العالي ، والكهرباء ، والماء ، والطرق والأمن والعدالة ، والبلديات ، وقطاعات اخرى مهمة تتعلق بالمواطن البصري منها (22) مشروع محال و(210) معلن مع اللجان .

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