مقتل ضابط واصابة ثلاثة اخرين بتفجير جنوب كركوك

2019/06/26 | 06:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن ضابطا في الشرطة الاتحادية قتل واصيب ثلاثة اخرون بتفجير جنوب كركوك....

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