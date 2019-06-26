البشير يتلقى معاملة جيدة في سجن كوبر

2019/06/26 | 07:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت رئيسة مفوضية حقوق الإنسان بالسودان حرية إسماعيل، إنها التقت الرئيس السابق عمر

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