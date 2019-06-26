أسعار البيض بالعراق.. سخرية وفكاهة ودعوات لمقاطعته

2019/06/26 | 07:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق ناشطون عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة شعبية كبيرة لمقاطعة البيض المحلي بسبب ارتفاع سعره.وتداول الناشطون العديد من الشعارات والصور

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