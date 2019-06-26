أغلى شجرة بالعالم.. وهذا سعر الكيلو غرام الواحد

2019/06/26 | 07:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتفاوت الأشجار في قيمتها بحسب أهميتها ومدى الاستفادة منها، استفادة قد تكون في شكلها

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