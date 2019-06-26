ترامب يعين الناطقة السابقة باسم زوجته متحدثة للبيت الابيض

2019/06/26 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يعين الناطقة السابقة باسم زوجته متحدثة للبيت الابيضعين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيفاني غريشام الناطقة السابقة باسم السيدة الأولى لأمريكا ميلانيا ترامب، متحدثة باسم البيت الأبيض خلفا لسارة ساندرز.وجاء الإعلان عن قرار تعيين غريشام عبر تغريدة لميلانيا في {تويتر} كتبت فيها "يسرني أن أعلن أن ستيفاني غريشام ستصبح المتحدثة باسم البيت الأبيض والمديرة الإعلامية".وأضافت: "ستيفاني تعمل معنا منذ العام 2015".

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