فرنسا تنتظر موجة حرغير مسبوقة الجمعة القادمة

2019/06/26 | 07:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- .اعلن احد خبراء الأرصاد في فرنسا، اليوم الاربعاء، ان درجة الحرارة ستصل إلى أعلى مستوياتهاهذا الأسبوع،و ينتظرأن تحطم الرقم القياسي على الصعيد الوطني

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