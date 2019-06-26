2019/06/26 | 08:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول زيارة لولي عهد سعودي إلى كوريا الجنوبية منذ 1998يبدأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى العاصمة الكورية سيؤول تستغرق يومين، لتصبح أول زيارة لولي عهد سعودي إلى كوريا الجنوبية منذ 1998.ومن المتوقع أن يجري ابن سلمان صباح اليوم محادثات مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن وعددا من المسؤولين الكوريين في القصر الرئاسي لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.كما سيحضر توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين، ومأدبة غداء في البيت الأزرق.و سيحضر مأدبة الغداء رؤساء الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية بما فيها "سامسونغ" و"هيونداي" و"إل جي" ومجموعة "إس كيه".ويتوقع أن يبحث الأمير محمد مع الشركات الكورية الجنوبية سبل التعاون فيما يتعلق "برؤية المملكة 2030" التي تنطوي على تنمية وتنويع الاقتصاد في السعودية.كما سيحضر ولي العهد حفل توسعة مصفاة النفط "إس-أويل"، ثالثة أكبر مصافي نفط كوريا والتي تملكها بالكامل شركة "أرامكو" السعودية.لمحة تاريخية عن العلاقات بين المملكة وكوريا الجنوبيةبدأت العلاقات السعودية-الكورية عام 1962، وتطورت حتى افتتاح سفارة لكوريا الجنوبية في مدينة جدة عام 1972، ثم أخذت العلاقات بين البلدين مسارا متناميا عبر قنوات دبلوماسية.وفي جانب العلاقات السياسية تبادل المسؤولون في البلدين زيارات رفيعة، كانت أول زيارة لمسؤول سعودي كبير لكوريا، هي زيارة قام بها الملك عبد الله بن عبد العزيز عام 1998 وكان وليا للعهد آنذاك.ومن الزيارات التي قام بها الجانب الكوري الجنوبي إلى المملكة زيارة أجراها الرئيس تشي كيوها في عام 1980، استمرت يوماً واحداً.وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط والمزود الأول لها بالنفط الخام، فيما تصدر كوريا للمملكة سلعا ومنتجات مختلفة، مثل المواد الصناعية والسيارات والأنسجة وغيرها.

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