2019/06/26 | 08:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فدعم: تقرير النصف السنوي لتنفيذ البرنامج الحكومي مضحك ومخيب للآمال وصف النائب عن كتلة الحكمة المعارضة حسن فدعم، تقرير النصف السنوي {الأول} لتنفيذ البرنامج الحكومي بـ"المضحك ومخيب للآمال".وقال فدعم ان" تقرير النصف السنوي {الأول} عن تنفيذ البرنامج الحكومي مضحك ومخيب للآمال، حيث تضمن ان ما منجز من البرنامج الحكومي خلال الستة أشهر الماضية بلغ ما نسبته 79.5% في حين ان غير المنجز منه 20.5%".وأضاف" اذا كانت نسبة الإنجاز وصلت الى 79% اذا فالعراق يعيش بخير والخلل في الشعب وليس في البرنامج الحكومي!"، مستدركاً" هذا التقرير لو يطلع عليه الشعب لن تبقى لديه امال بعد اليوم"، عاداً نسب الإنجاز التي ادعت بها الحكومة في تقريرها اليوم" مخيبة للآمال".وتساءل فدعم" ان كانت الحكومة لا تعترف بأخطائها فكيف ستعالجها أصلاً؟"، مبينا ان" الحكومة مازالت تعتبر الوضع {وردي} والعراق يتقدم بشكل جيد ضمن الخارطة والتوقيتات المحددة".واعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، النصف السنوي الأول عن تنفيذ البرنامج الحكومي والتي وضع فيها نسب الإنجاز وغير المنجز خلال الستة اشهر الماضية.وجاء في تقرير البرنامج الحكومي انجاز 79.5% في حين ان غير المنجز منه 20.5%، التقرير شمل جميع المحافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فدعم: تقرير النصف السنوي لتنفيذ البرنامج الحكومي مضحك ومخيب للآمال) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فدعم: تقرير النصف السنوي لتنفيذ البرنامج الحكومي مضحك ومخيب للآمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).