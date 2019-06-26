2019/06/26 | 08:11

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نيكاراغوا: قبضنا على مصريين وعراقيين لهم صلات بداعش ودخلوا بلادنا بطريقة غير شرعية

كلمة -

بغداد

أعلنت الشرطة في نيكاراغوا، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على

مصريين وعراقيين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة يشتبه في وجود صلات

لهم بتنظيم "داعش".

وقالت الشرطة في بيان، إنه "تم إلقاء القبض على أربعة رجال دخلوا

البلاد بطريقة غير مشروعة من كوستاريكا".

وأشار البيان إلى أنه سيتم ترحيل الأربعة إلى كوستاريكا.

وأختتم البيان: إن "المصريين هما محمد إبراهيم، ومحمد عيسى،

والعراقيين أحمد غانم محمد الجبوري ومصطفى على محمد ياهوب".

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