فاطمة ناعوت - لماذا مصرُ استثنائيةٌ؟

2019/06/26 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت في بلاد العالم المتحضِّرة الطبيعية، (لأن الطبيعيَّ أن تكونَ كلُّ البلاد متحضرةً)، يكونُ هناك ما يلي: شعبٌ يعمل بجدٍّ ينتمي لوطنه ويحافظ عليه، حكومةٌ تُديرُ شؤون البلاد بوعي، مجلس نوّاب يراقبُ الحكومةَ بنزاهة واضعًا نُصب عينيه صالحَ الوطن وصالحَ المواطن وفقط، مدراسُ تعملُ بكفاءة تُنشئُ النشءَ على العلم والقيم، مستشفياتٌ تقوم بدورها النبيل في الحفاظ على حقّ الحياة للإنسان، مصانعُ ومؤسساتٌ تبني ا......

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