تعرف إلى بكتيريا العين

2019/06/26 | 08:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

تعتبر العين من أكثر البيئات الطاردة للميكروبات، مستفيدة من الدموع التي تحمل مضادات للميكروبات، ولكن على الرغم من ذلك، تعيش بعض الميكروبات على سطح العين، وربما تشكل وقاية من التهاب العين

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