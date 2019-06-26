معرض شخصي لستار كاووش في هولندا

2019/06/26 | 08:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – قحطان جاسم

يقيم الفنان العراقي"ستار كاووش" المقيم في هولندا منذ عشرين عاما،معرضا شخصيا جديا في مدينة رام شمال هولندا حيث يستمر عرض لوحاته التشكيلية لمدة شهر كامل

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