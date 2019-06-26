2019/06/26 | 08:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – واع – قحطان جاسم
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يقيم الفنان العراقي"ستار كاووش" المقيم في هولندا منذ عشرين عاما،معرضا شخصيا جديا في مدينة رام شمال هولندا حيث يستمر عرض لوحاته التشكيلية لمدة شهر كامل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معرض شخصي لستار كاووش في هولندا ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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