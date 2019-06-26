بعد الاعارة ... إيفرتون يضم جوميز من برشلونة بـ 25 مليون يورو

2019/06/26 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاقد إيفرتون مع أندريه جوميز من برشلونة نهائيا بعدما قضى لاعب وسط منتخب البرتغال فترة إعارة ناجحة في النادي المنافس بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم

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