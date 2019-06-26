2019/06/26 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني البريجادير جنرال أمير علي حاجي زادة، إن "الولايات المتحدة لن تجرؤ على انتهاك الأراضي الإيرانية".

واضاف، انه "لا أمريكا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران: أمريكا لن تجرؤ على انتهاك أراضينا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران: أمريكا لن تجرؤ على انتهاك أراضينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).