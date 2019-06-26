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سلطات نيكاراغوا تعتقل 4 دواعش بضمنهم عراقيين


سلطات نيكاراغوا تعتقل 4 دواعش بضمنهم عراقيين
2019/06/26 | 08:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

أعلنت الشرطة في نيكاراغوا، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على مصريين وعراقيين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة يشتبه في وجود صلات لهم بتنظيم “ داعش” الإرهابي.

وقالت الشرطة في بيان: “تم إلقاء القبض على أربعة رجال دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة من كوستاريكا”.

وأشار البيان إلى أنه سيتم ترحيل الأربعة إلى كوستاريكا.

وأختتم البيان: “المصريان […]

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