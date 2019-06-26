2019/06/26 | 08:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أعلنت الشرطة في نيكاراغوا، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على مصريين وعراقيين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة يشتبه في وجود صلات لهم بتنظيم “ داعش” الإرهابي.
وقالت الشرطة في بيان: “تم إلقاء القبض على أربعة رجال دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة من كوستاريكا”.
وأشار البيان إلى أنه سيتم ترحيل الأربعة إلى كوستاريكا.
وأختتم البيان: “المصريان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطات نيكاراغوا تعتقل 4 دواعش بضمنهم عراقيين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلنت الشرطة في نيكاراغوا، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على مصريين وعراقيين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة يشتبه في وجود صلات لهم بتنظيم “ داعش” الإرهابي.
وقالت الشرطة في بيان: “تم إلقاء القبض على أربعة رجال دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة من كوستاريكا”.
وأشار البيان إلى أنه سيتم ترحيل الأربعة إلى كوستاريكا.
وأختتم البيان: “المصريان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطات نيكاراغوا تعتقل 4 دواعش بضمنهم عراقيين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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