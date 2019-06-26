دراسة: من يعمل 10 ساعات أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية

2019/06/26 | 08:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف موقع “standard” البريطاني عن نتائج دراسة فرنسية أجراها فريق بحثي من جامعة انجرس والمعهد الوطني الفرنسي للبحوث الصحية والطبية، تفيد بأن الأشخاص الذين يعملون أكثر من 10 ساعات في اليوم أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية، بنسبة تصل إلى 45 في المئة.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر أقل من 50 عاما، ويعملون بانتظام لأكثر من 10 ساعات يوميا، لأكثر من 10 سنوات، هم الأكثر تعرضا للخطر، حيث يرتبط العمل لساعات طويلة بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة كبيرة.

وخلصت الدراسة، التي شملت حوالي 144000 شخص بالغ، إلى أن العمل بهذه الساعات الطويلة لأكثر من عقد من الزمن زاد بشكل كبير من فرصة المخاطرة، خاصة عند من هم أقل من خمسين عاما.

وقال الدكتور “أليكسيس ديكاتا” الذي قاد البحث: “العلاقة بين العمل لساعات طويلة لمدة 10 سنوات وبين والسكتة الدماغية تبدو أقوى عند الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50، وكان هذا غير متوقع، لذلك هناك حاجة لمزيد من البحث لاستكشاف هذه النتيجة وتوثيقها”.

وأضاف: “كوني طبيبا، سوف أنصح مرضاي بالعمل بكفاءة أكثر، وأعتزم اتباع نصيحتي الخاصة”.

وأشار الخبر إلى قيام “ديكاتا” وفريقه بدراسة بيانات عن العمر والتدخين وساعات العمل من دراسة سكانية شملت حوالي 144000 شخص بالغ، وتم استبعاد العاملين بدوام جزئي والأشخاص الذين عانوا من السكتات الدماغية قبل العمل لساعات طويلة من الدراسة.

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