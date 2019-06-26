صالح: العراق يرفض ان يكون مسرحاً لأي عمل عدائي ضد ايران والحرب ان بدأت فمن الصعب جداً انهاؤها

2019/06/26 | 08:31

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بغداد اليوم - متابعة

قال رئيس الجمهورية، برهم صالح، الاربعاء 26 حزيران 2019، ان العراق لا يرغب بأن يكون مسرحا لأي عمل...





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