النفط… سلاح يتطور باستمرار

2019/06/26 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُطلق تعبير “سلاح النفط” تاريخياً، وعلى نطاق واسع، على حالة معينة فقط وهي قيام الدول المنتجة للنفط بوقف صادرات النفط إلى دول

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