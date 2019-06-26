2019/06/26 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واوضح ان “فرنسا تتجه إلى رقم قياسي جديد في ارتفاع درجة الحرارة”، مشيرا إلى أن “التوقعات تشير إلى تجاوز 45 درجة في منطقتي نيمس وكاربينتراس الجنوبيتين، يوم الجمعة.وقالت صحيفة “غارديان” البريطانية إن درجات الحرارة القياسية عادة ما يجري تسجيلها في أواخر يوليو أو أغسطس، لكن الأمر سيختلف هذه السنة، حيث يتوقع أن تشهد العديد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا تنتظر موجة حر غير مسبوقة الجمعة القادمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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