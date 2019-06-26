2019/06/26 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة، عن وصول مراحل الإنجاز لمشروع إعادة تذهيب وترميم المنارتين الجنوبية والشمالية في المرقد العلوي الطاهر إلى نسب متقدمة في الأعمال المدنية والأعمال الميكانيكية.وقال المشرف على مشروع تذهيب المنارتيين والإيوان الذهبي فاتح الكرماني، إنه تم قلع وترميم وصيانة القطع النحاسية في المنارتيين والواجهة الجنوبية للإيوان جهة مقبرة المقدس الأردبيلي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترميم أكثر من 10 آلاف قطعة نحاسية في منارتي وإيوان المرقد العلوي المطهر النعيم نيوز.

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