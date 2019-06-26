2019/06/26 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل وزارة الشباب والرياضة استعداداتها لتضييف أحدى مجموعتي بطولة غرب أسيا ٢٠١٩ بكرة القدم والتي ستحتضنها ملاعب مدينتي كربلاء المقدسة وأربيل خلال شهر أب المقبل .وذكرت الوزارة في بيان وتابعته وكالة صدى ان “مدير عام دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات طالب جابر أجرى جولة ميدانية في ملعب كربلاء الدولي للأشراف على التحضيرات”.وقال جابر بحسب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الشباب تواصل تهيئة ملعب كربلاء لتضييف بطولة غرب آسيا بكرة القدم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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