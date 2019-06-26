الحاج: اميركا تتخوف من العمالة العراقية في قاعدة عين الاسد

2019/06/26 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى الخبير الامني كاظم الحاج، الاربعاء، ان الجانب الاميركي لديه تخوف كبير من العمالة الاجنبية داخل قاعدة عين الاسد بمحافظة الانبار، موضحاً ان استبعاد تلك العمالة ومنعهم من الاقامة داخل القاعدة يؤكد تخوف القوات الاميركية من نقل المعلومات الى خارج القاعدة.وقال الحاج في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الجانب الاميركي لاتوجد لديه ثقة بالعراقيين […]

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