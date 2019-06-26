2019/06/26 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، امس الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وبحث القضايا المعدّة لجدول أعماله، واصدر عدة قرارات .ووافق المجلس على تثبيت المديرين العامين في مؤسسات الدولة بحسب أحكام المادة (58) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2019 ، حيث صوّت مجلس الوزراء بالإجماع على الوجبة الاولى .وفي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يوافق على تثبيت المحاضرين المجانيين وقطع الانترنيت خلال ساعات تأدية الامتحانات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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