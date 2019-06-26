الهيئة القيادية لتحالف الاصلاح والاعمار:تشكيل وفد لإقناع

2019/06/26 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيئة القيادية لتحالف الاصلاح والاعمار، عن توصلها لاتفاق من اجل تشكيل وفد للقاء زعيم تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، وذلك بهدف اقناعه بمواصلة دوره كرئيس للتحالف.

وذكر بيان صادر عن الهيئة بعد اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، 26 حزيران 2019، انه تم الاتفاق على تشكيل وفد للقاء زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، لمواصلة دوره كرئيس للتحالف بعد انسحابه منه، مضيفا ان " الهيئة القيادية لتحالف الإصلاح والإعمار اجتمعت في مقر أسامة عبد العزيز النجيفي، وناقشت جدول اجتماعها المتضمن، انسحاب عمار الحكيم من رئاسة التحالف، والموقف من الحكومة في ضوء التقييم الذي ستعده عن عملها خلال الأشهر الماضية ، كما بحث المجتمعون خيارات الرؤية الجديدة للعمل وآفاق تطويره".

واوضح البيان انه "بعد مناقشات جادة اتسمت بالرغبة الحقيقية بالانسجام مع جوهر ما اتفقت عليها الاطراف المشكلة للتحالف جميعا، اتفق المجتمعون على تشكيل وفد من القادة لزيارة عمار الحكيم لمواصلة دوره كرئيس للتحالف، وتكليف الهيئة السياسية للتحالف بإنجاز تقييم لعمل الحكومة معتمدا على دراسة ومناقشة ما ستقدمه الحكومة في هذا المجال".

وكان تيار الحكمة الوطني، أعلن في وقت سابق، انسحابه من تحالف الاصلاح والاعمار بعد ان طلب رئيس التيار عمار الحكيم ايجاد بديل له لرئاسة التحالف.

يذكر ان رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، قد دعا، الاحد الماضي، الهيئة القيادية لتحالف الإصلاح والإعمار إلى اختيار رئيس بديل له، حيث جاء في بيان لمكتبه "بعد قرار تيار الحكمة الوطني القاضي بالذهاب إلى المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البناءة وممارسته لهذا الدور قولا وفعلا، نثمن الثقة الكبيرة التي منحها لنا الاخوة في الهيئة القيادية لتحالف الإصلاح والإعمار وقلدونا رئاسته طيلة المدة المنصرمة، ونتمنى أن نكون قد أدينا الأمانة وتحملنا المسؤولية على أحسن وجه".

وطالب الحكيم، "الهيئة القيادية باختيار رئيس بديل لتحالف الإصلاح والإعمار على وفق آليات نظامه الداخلي".

ويضم تحالف الإصلاح والإعمار كل من كتل" الوطنية، وسائرون، والنهج الوطني (الفضيلة)، والنصر، وتحالف القرار، والجبهة التركمانية، والجيل الجديد، بالإضافة الى عدد من نواب الأقليات".

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