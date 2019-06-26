2019/06/26 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، قطع خدمة الإنترنت خلال ساعات تأدية السادس الإعدادي ( البكالوريا)، وذلك استجابة لمقترح تقدمت به وزارة التربية.ووفق بيان للحكومة فان مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية الأسبوعية، برئاسة عادل عبد المهدي وحضور جميع الوزراء، وناقش النقاط الموضوعة على جدول أعماله.وخلال الجلسة، قرر المجلس الموافقة على مقترح لوزارة التربية يقضي بقطع خدمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطع الإنترنت خلال امتحانات السادس الاعدادي ابتدءاً من غد الخميس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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