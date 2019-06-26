عضو بالامن النيابية تحذر من حملة “صهيواميركية” لخلق الحرائق وارباك الوضع

2019/06/26 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذرت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاربعاء، من حملة اميركية صهيونية بدفع سعودي وتنفيذ ارهابي لاحداث الحرائق داخل العراق وارباك الوضع العام، مبينة ان بعض الارهالي وحرارة الصيف اضافة الى داعش الارهابي كانت سبباً في نشوب حرائق البساتين.وقال عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “اسباب الحرائق كثيرة، واحدها يقف خلفها بعض […]

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