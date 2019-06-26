2019/06/26 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال باحثون إن شرب القهوة يمكن أن يخفف الوزن ويجنب الإصابة بالنوع الثاني من السكري، عن طريق مساعدة الجسم على حرق السعرات الحرارية الإضافية.ويوضح الباحثون أن تناول كوب من المشروب الساخن يدفع الدهون البنيّة إلى العمل، وهي عبارة عن نسيج نشط يحرق السكر والدهون من الطعام للحفاظ على درجة حرارة الجسم.وتنقسم دهون الجسم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مادة في القهوة تحمل مفتاح القضاء على السمنة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مادة في القهوة تحمل مفتاح القضاء على السمنة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مادة في القهوة تحمل مفتاح القضاء على السمنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).