2019/06/26 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد القوة الجو فضائية بالحرس الثوري الاسلامي البريجادير جنرال أمير علي حاجي زادة ، اليوم الأربعاء، أن أمريكا لن تجرؤ على انتهاك الأراضي الإيرانية.ونقلت وكالة مهر للأنباء عن زادة قوله، إنه “لا أمريكا ولا أي دولة أخرى تجرؤ على انتهاك الأراضي الإيرانية”.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقع الاثنين الماضي، أمرا تنفيذيا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد بالحرس الثوري:أمريكا لن تجرؤ على انتهاك الأراضي الإيرانية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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