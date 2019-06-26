صالح يرفض تحول العراق مسرحا للصراع ضد ايران

2019/06/26 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

جدد رئيس لجمهورية برهم صالح، رفضه تحويل العراق مسرحا للصراع ضد دول الجوار بضمنهم ايران، مشيرا إلى أنه السهل البدء بحرب ولكن

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