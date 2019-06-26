تحالف الحلبوسي: أكثر من 200 نائب بالبرلمان يدعمون عبد المهدي

2019/06/26 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد تحالف القوى العراقية برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أن أكثر من 200 نائب بالبرلمان داعمون لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مشيرا إلى أن تحالف سائرون من الكتل الداعمة لعبد المهدي.وقال المتحدث باسم التحالف النائب فالح العيساوي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “أكثر من 200 نائب بالبرلمان داعم للحكومة بضمنهم […]

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