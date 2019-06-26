نائب:العراق يرفض “صفقة القرن” ولن يساوم على بيع فلسطين

2019/06/26 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب عن تحالف سائرون ان العراق سيرفض اي ضغوط من امريكا للتراجع عن موقفه حيال القضية الفلسطينية، فيما عد رفض الحكومة العراقية المشاركة في ورشة المنامة المسماة بـ”صفقة القرن” المتعلقة بالاراضي الفلسطينية بانه موقف “شجاع”.وقال خزعل في تصريح ، إن “الحكومة العراقية لا تساوم على بيع القضية الفلسطينية ولازالت متمسكة بموقفها الرافض من

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