برهم صالح:نرفض أن تكون أراضينا مسرحا لأي عمل عدائي ضد ايران اوغيرها

2019/06/26 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، إن العراق لا يرغب بأن يكون مسرحا لأي عمل عدائي ضد أي من الدول المحيطة بها بما فيها إيران، لافتا إلى الحرب يسهل البدء فيها ولكن من الصعب جدا انهائها.الرئيس صالح خلال مقابلة مع محطة سي ان ان، وفي رده على سؤال بشأن تصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب ورغبته

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