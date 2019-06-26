2019/06/26 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جلبير_الأشقر أجمع المعلّقون على أن نتيجة إعادة الانتخاب لمنصب رئيس بلدية إسطنبول يوم الأحد الماضي جاءت بمثابة هزيمة سياسية كبيرة للحزب الحاكم، «حزب الحرية والعدالة»، إذ أنها لم تؤكّد شرعية انتخاب مرشّح «حزب الشعب الجمهوري» المعارض وحسب، بل عزّزتها بصورة قاطعة حيث ازداد فارق الأصوات بينه ومرشّح الحزب الحاكم من ثلاثة عشر ألف صوت إلى ما يناهز ثمانمائة آلاف، ومن فارق بسيط نسبته 0.2 في المئة من مجمل الأصوات إلى......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جلبير الأشقر - العِبرة الكبرى من إعادة الانتخابات في اسطنبول) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#جلبير الأشقر - العِبرة الكبرى من إعادة الانتخابات في اسطنبول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).