فلاح أمين الرهيمي - غزالة اليهودية

2019/06/26 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي في زقاق قريب إلى بيتنا يوجد زقاق يطلق عليه (زقاق اليهود) وكانت تسكن فيه امرأة بمفردها في بيت ورثته من أبيها اسمها (غزالة) هذه المرأة لها روابط وعلاقات اجتماعية إنسانية مع جميع أبناء المنطقة من مسلمين ومسيحيين وصابئة ويهود تتفقدهم وتسأل عنهم وتساعدهم وأصبحت محبوبة ومحترمة من الجميع ...هذه المرأة لديها حشرتين تشبه (النملة) لكنهما أكبر منها وأصغر من (الزنبور) وضعتها في كوز من الفخار (شكله مخروطي يشب......

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