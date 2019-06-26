على طريقة “ابو طبر”.. جريمة قتل “شنيعة” في الانبار ضحيتها رجل وزوجته

2019/06/26 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار: يس عراق اعلنت مديرية شرطة محافظة الانبار ،اليوم الاربعاء، عن اجرائها كشف دلالة للمتهم المدعو (عماد حميد عبود شهاب) الذي قام بجريمة قتل “شنيعة” لكل من والده وزوجة والده المجني عليها (سهام علي حسين) بواسطة طبر.وذكرت الشرطة في بيان تلقت “يس عراق نسخة منه، انه “تم القاء القبض على المتهم (عماد حميد عبود […]

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