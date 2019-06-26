2019/06/26 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف فريق من العلماء نظاما إيكولوجيا مليئا بالأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، بما في ذلك كائنات اعتُقد أنها انقرضت، في “مدينة مفقودة” ضمن أعماق غابة مطيرة في هندوراس.وأمضى الباحثون 3 أسابيع لاستكشاف مستوطنة قديمة تعرف باسم “مدينة القرد المفقودة” أو “المدينة البيضاء” في غابة Mosquitia المطيرة، ووجدوا مركزا متنوعا للحياة البرية، بما في ذلك مئات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدينة مفقودة تكشف عن كنز من المخلوقات النادرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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