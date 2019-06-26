بالوثيقة .. وزير الاتصالات يقرر تخفيض أسعار سعات الإنترنت للشركات المزودة

2019/06/26 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقررت وزير الاتصالات وبحضور نواب عن لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية يقرر تخفيض أسعار سعات الإنترنت المزودة للشركات المختصة.

واضاف الوزير في تدوينة له على موقع الفيس بوك اطلع عليها “النور نيوز” ان العمل جاري “لايجاد آلية لانعكاس القرار على المستفيدين من المواطنين والحد من ظاهرة التهريب فضلا عن تزويد المواطن ب 0,5 Mb/s دولي مجاني وكذلك 2Mb/s لبقية الخدمات مجانا بدون اَي تحميلات إضافية على السعر الحالي”.

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